Навроцький у перший день на посаді президента Польщі анонсував зміну Конституції

Кароль Навроцький, який сьогодні офіційно став президентом Польщі, оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та роботу над новою Конституцією країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
"Я вважаю, що нова Конституція буде готова до прийняття у 2030 році. Це шлях, яким треба йти, і поляки хочуть відновлення державної системи, - сказав Навроцький.
Він додав, що запросить до Ради з питань зміни державного устрою представників усіх політичних кіл, науковців, тих людей, яким близька турбота про польську державу і її правову систему.
"Я з вдячністю дивлюся на творців Конституції 1997 року, охоронцем якої я є і буду", - заявив президент Польщі, підкресливши, що це "Конституція, яка є чинною".
Навроцький наголосив, що сьогодні, після майже 30 років, Польща перебуває в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації.
"Останнім часом сталося так багато суперечок про повноваження, польська Конституція порушується так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над рішеннями для нової Конституції, яка буде готова до прийняття, я сподіваюся і вірю, у 2030 році", - додав він.
За словами нового президента Польщі, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, забезпечення інтересів суверенітету, безпеки польської держави, і потрібно це робити вже зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими найпізніше у 2030 році.
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.
Кандидат від "Права і справедливості" здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, набравши трохи понад 51% голосів. Його суперник, ліберал Рафал Тшасковський, поступився з результатом понад 48%.
Позиція Навроцького щодо України викликає неоднозначну реакцію. Він виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.
Також він не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС до "повного з’ясування історичної правди".
У своїх передвиборчих обіцянках він підписав декларацію з восьми пунктів. Серед них кілька стосувалися українських питань: не дозволяти відправлення польських солдатів на територію України; не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО.
Додамо, Навроцький планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Однак дата зустрічі поки що невідомо.
Водночас 31 липня лідери провели першу телефонну розмову з моменту перемоги Навроцького на виборах.