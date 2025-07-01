Навроцький заявив про плани відвідати Україну і зустрітися із Зеленським

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Коли саме відбудеться така зустріч - поки що невідомо.

Як передає РБК-Україна , про це Навроцький заявив в інтерв'ю Polsat News .

"Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент", - зазначив Навроцький.

Переможець президентських виборів у Польщі уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із Зеленським. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів.

Але, як додав Навроцький, між країнами є й ті речі, "які досі не були прояснені". Йдеться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв Волинської трагедії.