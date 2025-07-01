Навроцький заявив про плани відвідати Україну і зустрітися із Зеленським
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Коли саме відбудеться така зустріч - поки що невідомо.
Як передає РБК-Україна, про це Навроцький заявив в інтерв'ю Polsat News.
"Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент", - зазначив Навроцький.
Переможець президентських виборів у Польщі уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із Зеленським. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів.
Але, як додав Навроцький, між країнами є й ті речі, "які досі не були прояснені". Йдеться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Неоднозначна позиція Навроцького
Нагадаємо, ще під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький пообіцяв, що не дозволить Україні стати членом НАТО. Таку заяву він зробив, щоб заручитися підтримкою одного з кандидатів, який не пройшов до другого туру президентських виборів.
Але після виборів Навроцький перестав категорично відкидати членство України. Він просто констатував факт, що Україна не може стати частиною Альянсу, поки вона воює з Росією. Тому, за його словами, поки що це питання немає сенсу обговорювати.
Також він додав, що виступає проти вступу України до Євросоюзу без виконання умов для членства.
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