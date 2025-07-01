ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Треба виправдати очікування". Навроцький зробив заяву щодо вступу України до ЄС та НАТО

Вівторок 01 липня 2025 12:44
UA EN RU
"Треба виправдати очікування". Навроцький зробив заяву щодо вступу України до ЄС та НАТО Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна не може зараз вступити у НАТО, поки перебуває у стані війни. Таким чином, її вступ втягне у війну усі країни-члени альянсу.

Про це заявив новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Сьогодні Україна не має можливості вступити до НАТО. Вона перебуває у стані війни, і її вступ автоматично спричинить вступ у війну всіх країн-членів НАТО. Тому немає сенсу переглядати це питання", – заявив Навроцький.

Він також виступив проти безумовного вступу України до ЄС, та послався на необхідність виправдати "певні очікування".

"Я проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського Союзу, стати його частиною", – повідомив новообраний президент Польщі.

При цьому Навроцький впевнений, що в інтересах Польщі та Європи в цілому, щоб Україна була частиною західного світу.

"Це не обов’язково має бути пов’язано зі вступом до НАТО, що неможливо, або до Європейського Союзу, що є дуже віддаленою перспективою", – додав він.

Позиція Навроцького щодо вступу України до НАТО

Нагадаємо, наприкінці травня напередодні другого туру президентських виборів, Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена в обмін на підтримку. Однією з них була обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Також ми писали, що після перемоги на виборах Навроцький заявив, що очікує продовження тісного партнерства з Україною.

"Я з нетерпінням чекаю продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не тільки хорошого діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", - написав він у соцмережі Х у відповідь на привітання президента України Володимира Зеленського.

Подібний розбір, чому перемога Навроцького може бути проблемою для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Кароль Навроцький Польща
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду