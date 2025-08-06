Навроцкий в первый день на посту президента Польши анонсировал изменение Конституции

"Я считаю, что новая Конституция будет готова к принятию в 2030 году. Это путь, по которому надо идти, и поляки хотят восстановления государственной системы, - сказал Навроцкий.

Он добавил, что пригласит в Совет по вопросам изменения государственного устройства представителей всех политических кругов, ученых, тех людей, которым близка забота о польском государстве и его правовой системе.

"Я с благодарностью смотрю на создателей Конституции 1997 года, охранником которой я есть и буду", - заявил президент Польши, подчеркнув, что это "Конституция, которая является действующей".

Навроцкий подчеркнул, что сегодня, после почти 30 лет, Польша находится в совершенно новой социальной и геополитической ситуации.

"В последнее время произошло так много споров о полномочиях, польская Конституция нарушается так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой Конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", - добавил он.

По словам нового президента Польши, граждане нуждаются в четких, прозрачных принципах сотрудничества между политиками, обеспечения интересов суверенитета, безопасности польского государства, и нужно это делать уже сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми самое позднее в 2030 году.