Навроцький неочікувано розкритикував мирний план США: не можна заохочувати агресора

Навроцький зазначив, що будь-який план щодо припинення війни в Україні - війни, яку розв'язав російський режим - спочатку повинен бути прийнятий в Києві.

"Саме Україна є жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки США та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.

Навроцький додав, що усі пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати один важливий факт. Росія - це держава, яка не виконує угоди та не дотримується слова.

"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і є Російська Федерація", - резюмував польський лідер.