Навроцкий неожиданно раскритиковал мирный план США: нельзя поощрять агрессора

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал так называемый "мирный план" США, который Белый дом пытается навязать Украине. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Навроцкого в X (Twitter).
Навроцкий отметил, что любой план по прекращению войны в Украине - войны, которую развязал российский режим - сначала должен быть принят в Киеве.
"Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - отметил он.
Навроцкий добавил, что все предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать один важный факт. Россия - это государство, которое не выполняет соглашения и не держит слово.
"Любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация", - резюмировал польский лидер.
Отметим, что недавно лидеры Европейского Союза и НАТО сделали совместное заявление относительно "мирного плана" для Украины, который продвигают Соединенные Штаты. Они заявили, что план может быть основой, но требует существенных доработок.
План "прекращения войны" в Украине, который разработали американские и российские чиновники, состоит из 28 пунктов и ряда неприемлемых для Украины пунктов: передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и тому подобное.
План сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США. Он фактически неприемлем. Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
При этом США требуют от Украины принять план до 27 ноября. Вашингтон угрожает прекратить всю военную помощь Киеву, если тот не согласится - то есть Белый дом прибег к открытому шантажу.