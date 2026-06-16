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В ЄС назвали "життєздатний" термін вступу України до блоку

23:40 16.06.2026 Вт
2 хв
Посол Матернова оцінила готовність Києва до реформ
aimg Катерина Коваль
В ЄС назвали "життєздатний" термін вступу України до блоку Фото: посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова (Getty Images)
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Вступ України до Євросоюзу до 2030 року є реалістичним - після офіційного відкриття першого переговорного кластера це підтвердили в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Євросоюзу в Україні Катаріну Матернову.

Що сказала посол

Відкриття першого кластера збіглося з днем народження Матернової.

"Кращого подарунка я не могла й уявити", - сказала вона.

Оцінюючи перспективи членства, посол заявила: 2030 рік - "дуже життєздатний термін". За її словами, попри масштабну роботу з узгодження українського законодавства з нормами ЄС, Україна до переговорів готова.

"Питання про те, як швидко ми зможемо завершити переговори, часто залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи", - уточнила вона.

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Про решту кластерів

Єврокомісія висловила бажання відкрити решту п'яти кластерів до літніх канікул. Матернова підтримала цю ідею.

"Було б чудово, якщо ідея зробити це вже цього літа реалізується і для цього буде достатньо політичної волі", - зазначила вона.

Відкриття першого кластера - важливий крок, але попереду ще багато роботи. РБК-Україна детально пояснювало, що означає відкриття кластера і чи реально вступити до ЄС у 2030 році.

Водночас у ЄС з'явилися нові побоювання: після завершення іранської кризи Трамп може спробувати взяти мирний процес щодо України у свої руки і це турбує європейських чиновників.

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