Навоювалися? США та Іран можуть досягти угоди вже сьогодні вночі, - CNN
Найближчим часом від США та Ірану очікуються "хороші новини". Сторони, як очікується, укладуть угоду сьогодні вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зокрема, кілька годин тому прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз у своєму заклику закликав сторони дотримуватися двотижневого припинення вогню, щоб "дати дипломатії можливість домогтися остаточного припинення війни".
Він також звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити на два тижні термін, встановлений для Ірану, щоб країна відкрила Ормузьку протоку протягом цього часу.
На тлі цих подій регіональне джерело сказало CNN, що "незабаром очікуються хороші новини з обох боків", і що переговори ведуть безпосередньо командувач армії Пакистану - фельдмаршал Асим Мунір.
Джерело додало, що угоду, як очікується, "буде укладено сьогодні ввечері" (за Києвом це вже буде ніч).
Раніше в Білому домі заявили, що Трамп був проінформований про запропоноване прем'єром Пакистану припинення вогню і що відповідь буде.
Сам Трамп у короткому інтерв'ю Fox News сказав, що США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном. Однак жодних деталей не повідомив.
Тим часом Reuters пише, що за словами їхнього високопоставленого чиновника, Іран позитивно розглядає прохання Пакистану про двотижневе припинення вогню.
Термін ультиматуму Трампа спливає
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 03:00 цієї ночі, 8 квітня. У разі, якщо цього не станеться, США почнуть бомбити мости й електростанції по всій країні.
Також нещодавно у ЗМІ писали, що посередники пропонували 45-денне перемир'я, однак сторони відмовилися від цієї ідеї.
До слова, менше ніж за добу до закінчення ультиматуму, Трамп ще більше кинувся погрозами, заявивши, що цієї ночі в Ірані може загинути "ціла цивілізація", але він би цього не хотів.