Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 179

Новости Происшествия 11.07.2018 - 11:59
Фото: наводнение в Японии (из открытых источников)
Фото: наводнение в Японии (из открытых источников)

Многие до сих пор считаются пропавшими безвести

В Японии в результате наводнений и оползней погибло по меньшей мере 179 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местных властей.

Также многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 179

Ранее сообщалось о 156 погибших в результате наводнения в Японии.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.

Отметим, вчера, 10 июля, стало известно о приближении тайфуна "Мария" к Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава.

Кроме того, из-за приближения тайфуна "Мария" красный уровень опасности объявили и в Китае.

 

Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 156
Теги:  Япония,  Жертвы,  тайфун,  наводнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС