Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 179

Многие до сих пор считаются пропавшими безвести

В Японии в результате наводнений и оползней погибло по меньшей мере 179 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местных властей.

#UPDATE Search-and-rescue operations are continuing in Japan as the death toll after floods and landslides caused by record rains rises to 179, with local media saying several dozen are still missing pic.twitter.com/1FSPeMFq4M — AFP news agency (@AFP) July 11, 2018

Также многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 156 погибших в результате наводнения в Японии.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.

Отметим, вчера, 10 июля, стало известно о приближении тайфуна "Мария" к Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава.

Кроме того, из-за приближения тайфуна "Мария" красный уровень опасности объявили и в Китае.