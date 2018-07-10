В Китае из-за тайфуна "Мария" объявили красный уровень опасности

Предполагается, что тайфун затронет северную часть Тайваня

В Китае из-за приближающегося тайфуна "Мария" объявили красный уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Национального метеорологического управления.

Как сообщается, тайфун движется на северо-запад со скоростью 30 км/ч.

Предполагается, что он затронет северную часть Тайваня, а утром 11 июля достигнет восточного побережья материкового Китая от Фуцина (провинция Фуцзян) до Шанхая (провинция Чжэцзян).

Ранее сообщалось, о приближении тайфуна "Мария" к Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение.

В результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 140 человек. Еще более 70 человек считаются пропавшими без вести.