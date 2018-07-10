Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 156

Люди залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей

В Японии из-за наводнений и оползней погибло по меньшей мере 156 человек. Об этом сообщает агентство AFP.

"Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти тех, кто выжил после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые люди от безысходности залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 140 человек.