Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 156
Люди залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей
В Японии из-за наводнений и оползней погибло по меньшей мере 156 человек. Об этом сообщает агентство AFP.
"Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти тех, кто выжил после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые люди от безысходности залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 140 человек.