В Японии из-за приближения тайфуна предлагают эвакуировать 55 тыс. человек
В ближайшие сутки ожидается выпадение осадков до 350 миллиметров
К Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава приближается сильный тайфун "Мария". Об этом сообщило Яппонское метеорологическое агентство.
Метеорологи предупреждают, что скорость ветра в центре тайфуна - 50 метров в секунду, при порывах - до 70 метров.
В городах Урума и Наха уже зафиксирована скорость ветра 30 и 29 метров за секунду соответственно.
Высота волн ожидается до 12 метров, в ближайшие сутки выпадение осадков может составить до 350 миллиметров.
Население города Миякодзима (около 55 тыс. человек) в префектуре Окинава получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением "Марии".
Метеорологи советуют принять меры безопасности и не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.
Напомним, в Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года.