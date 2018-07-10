В Японии из-за приближения тайфуна предлагают эвакуировать 55 тыс. человек

В ближайшие сутки ожидается выпадение осадков до 350 миллиметров

К Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава приближается сильный тайфун "Мария". Об этом сообщило Яппонское метеорологическое агентство.

Метеорологи предупреждают, что скорость ветра в центре тайфуна - 50 метров в секунду, при порывах - до 70 метров.

В городах Урума и Наха уже зафиксирована скорость ветра 30 и 29 метров за секунду соответственно.

Высота волн ожидается до 12 метров, в ближайшие сутки выпадение осадков может составить до 350 миллиметров.

Население города Миякодзима (около 55 тыс. человек) в префектуре Окинава получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением "Марии".

Метеорологи советуют принять меры безопасности и не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, в Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года.