Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 179

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 11:59
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)

Багато хто до цих пір вважається зниклими безвісти

В Японії в результаті повеней і зсувів загинули щонайменше 179 осіб. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої влади.

Також багато хто до цих пір вважаються зниклими без вісті.

Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 179

Раніше повідомлялося про 156 загиблих в результаті повені в Японії.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Зазначимо, вчора, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.

Крім того, через наближення тайфуну "Марія" червоний рівень небезпеки оголосили і в Китаї.

 

Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 156
Теги:  Японія,  Жертвы,  тайфун,  наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС