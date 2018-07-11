Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 179

Багато хто до цих пір вважається зниклими безвісти

В Японії в результаті повеней і зсувів загинули щонайменше 179 осіб. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої влади.

#UPDATE Search-and-rescue operations are continuing in Japan as the death toll after floods and landslides caused by record rains rises to 179, with local media saying several dozen are still missing pic.twitter.com/1FSPeMFq4M — AFP news agency (@AFP) July 11, 2018

Також багато хто до цих пір вважаються зниклими без вісті.

Раніше повідомлялося про 156 загиблих в результаті повені в Японії.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Зазначимо, вчора, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.

Крім того, через наближення тайфуну "Марія" червоний рівень небезпеки оголосили і в Китаї.