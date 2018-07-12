Наводнение в Японии: число жертв приблизилось к 200

Еще 60 человек числятся пропавшими без вести

В Японии в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 195 человек. Об этом сообщает Kyodо, ссылаясь на данные полиции.

Также агенство сообщает, что 60 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, в частности, что в поисковой операции задействованы более 70 тысяч человек, еще 6,7 тыс. остаются в убежищах.

#UPDATE Japanese rescue workers search the ruins of homes looking for dozens of people still missing after deadly rains that have so far killed nearly 200 people https://t.co/stfgsoYtZB pic.twitter.com/8n4mL3pz1S — AFP news agency (@AFP) July 12, 2018

Отметим, ранее сообщалось о 179 погибших в результате наводнений.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.

Кроме того, как сообщалось, 10 июля, стало известно о приближении тайфуна "Мария" к Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава.

Кроме того, из-за приближения тайфуна "Мария" красный уровень опасности объявили и в Китае.