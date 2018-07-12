Повінь в Японії: кількість жертв наблизилася до 200

Новини Надзвичайні події 12.07.2018 - 08:34
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)

Ще 60 осіб числяться зниклими без вісті

В Японії в результаті повеней і зсувів загинули щонайменше 195 осіб. Про це повідомляє Kyodо, посилаючись на дані поліції.

Також агентство повідомляє, що 60 осіб числяться зниклими без вісті.

Відзначається, зокрема, що у пошуковій операції задіяні понад 70 тисяч осіб, ще 6,7 тис. залишаються в притулках.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 179 загиблих в результаті повеней.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Крім того, як повідомлялося, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.

Крім того, через наближення тайфуну "Марія" червоний рівень небезпеки оголосили і в Китаї.

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Теги:  Японія,  Жертвы,  пропавшие без вести,  наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС