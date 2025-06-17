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Наводив комбіновані атаки РФ по Києву: СБУ затримала агента елітного підрозділу ГРУ

Вівторок 17 червня 2025 12:24
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Наводив комбіновані атаки РФ по Києву: СБУ затримала агента елітного підрозділу ГРУ Фото: СБУ затримала агента елітного підрозділу ГРУ, який коригував атаки по Києву (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Києві агента російської воєнної розвідки - центру спецпризначення "Сенеж" ГРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, він координував ракетно-дронові атаки Росії на столичний регіон.

44-річний киянин потрапив у поле зору ГРУ після того, як під час ефіру в чат-рулетці висловлював проросійські погляди.

Наводив комбіновані атаки РФ по Києву: СБУ затримала агента елітного підрозділу ГРУФото: Агент елітного підрозділу ГРУ наводив удари РФ по Києву (t.me/SBUkr/15057)

Після вербування зрадник відстежував локації місцевих підприємств, які, на його думку, залучені до виробництва військового спорядження для ЗСУ.

Для збору інформації він використовував побутові розмови із знайомими, а також особисті виїзди до потенційних об’єктів. Одночасно шпигував за маршрутами руху та позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

Отримані дані ворог планував використати для нанесення ракетних ударів по Київщині, обходячи українську систему ППО. СБУ задокументувала всі дії агента та провела спецоперацію з його затримання.

Під час обшуку за місцем проживання було вилучено два телефони з агентурними звітами, що містили фото українських об’єктів із координатами.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за державною зрадою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Інші справи СБУ

Нещодавно російського співака-пропагандиста Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі, звинуватили у злочинах проти України. СБУ заочно повідомила йому про підозру.

Також українські спецслужби викрили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

Крім того, СБУ затримали 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

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