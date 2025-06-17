Наводил комбинированные атаки РФ по Киеву: СБУ задержала агента элитного подразделения ГРУ
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента российской военной разведки - центра спецназначения "Сенеж" ГРУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
По данным следствия, он координировал ракетно-дронные атаки России на столичный регион.
44-летний киевлянин попал в поле зрения ГРУ после того, как во время эфира в чат-рулетке высказывал пророссийские взгляды.
Фото: Агент элитного подразделения ГРУ наводил удары РФ по Киеву (t.me/SBUkr/15057)
После вербовки предатель отслеживал локации местных предприятий, которые, по его мнению, задействованы в производстве военного снаряжения для ВСУ.
Для сбора информации он использовал бытовые разговоры со знакомыми, а также личные выезды к потенциальным объектам. Одновременно шпионил за маршрутами движения и позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог.
Полученные данные враг планировал использовать для нанесения ракетных ударов по Киевской области, обходя украинскую систему ПВО. СБУ задокументировала все действия агента и провела спецоперацию по его задержанию.
Во время обыска по месту жительства были изъяты два телефона с агентурными отчетами, содержащие фото украинских объектов с координатами.
Что грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.
Другие дела СБУ
Недавно российского певца-пропагандиста Тимура Юнусова, более известного как Тимати, обвинили в преступлениях против Украины. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.
Также украинские спецслужбы разоблачили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.
Кроме того, СБУ задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.
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