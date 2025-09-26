Наводив дрони, щоб залишити Київ без світла: СБУ затримала "крота" в енергокомпанії

СБУ викрила агента російських спецслужб в одній із провідних енергетичних компаній країни. ІТ-фахівця затримали на Київщині, він наводив дрони РФ на критичну інфраструктуру столиці.

Агент мав злити координати підземних центрів резервного копіювання даних, які забезпечують безперебійну роботу енергосистеми України.

Геолокації генераторів і технологічні сховища

Російські спецслужби сподівались отримати геолокації газотурбінних генераторів, що забезпечують альтернативне живлення Києва, якщо рашисти влучать по електропідстанціях.

СБУ завчасно викрила агента, задокументувала злочини та провела затримання. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Що відомо про посередника ФСБ

Як встановило слідство, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював одну з заборонених прокремлівських партій в Україні, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року родичу заочно оголосили підозру за державну зраду.

На підставі доказів СБУ повідомила підозру ІТ-фахівцю за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.