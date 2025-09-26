RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Наводил дроны, чтобы оставить Киев без света: СБУ задержала "крота" в энергокомпании

Фото: ИТ-специалист сотрудничал с ФСБ для обесточивания Киева (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

Правоохранители разоблачили агента ФСБ в столичной энергокомпании, который сливал врагу координаты резервов и генераторов, чтобы обесточить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ разоблачила агента российских спецслужб в одной из ведущих энергетических компаний страны. ИТ-специалиста задержали на Киевщине, он наводил дроны РФ на критическую инфраструктуру столицы.

Агент должен был слить координаты подземных центров резервного копирования данных, которые обеспечивают бесперебойную работу энергосистемы Украины.

Геолокации генераторов и технологические хранилища

Российские спецслужбы надеялись получить геолокации газотурбинных генераторов, обеспечивающих альтернативное питание Киева, если рашисты попадут по электроподстанциям.

СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала преступления и провела задержание. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Что известно о посреднике ФСБ

Как установило следствие, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял одну из запрещенных прокремлевских партий в Украине, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года родственнику заочно объявили подозрение за государственную измену.

На основании доказательств СБУ сообщила подозрение ІТ-специалисту по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: правоохранители задержали "крота" в украинской энергокомпании (СБУ)
 

 

Спецоперации СБУ

Напомним, СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ. Предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Также СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачила российского агента в подразделении беспилотных систем. Военнослужащий, проходивший службу на восточном фронте, шпионил для ФСБ, передавая врагу критически важную информацию.

Кроме того, СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныФСБ