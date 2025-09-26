Наводил дроны, чтобы оставить Киев без света: СБУ задержала "крота" в энергокомпании

СБУ разоблачила агента российских спецслужб в одной из ведущих энергетических компаний страны. ИТ-специалиста задержали на Киевщине, он наводил дроны РФ на критическую инфраструктуру столицы.

Агент должен был слить координаты подземных центров резервного копирования данных, которые обеспечивают бесперебойную работу энергосистемы Украины.

Геолокации генераторов и технологические хранилища

Российские спецслужбы надеялись получить геолокации газотурбинных генераторов, обеспечивающих альтернативное питание Киева, если рашисты попадут по электроподстанциям.

СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала преступления и провела задержание. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Что известно о посреднике ФСБ

Как установило следствие, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял одну из запрещенных прокремлевских партий в Украине, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года родственнику заочно объявили подозрение за государственную измену.

На основании доказательств СБУ сообщила подозрение ІТ-специалисту по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.