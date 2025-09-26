Наводил дроны, чтобы оставить Киев без света: СБУ задержала "крота" в энергокомпании

Правоохранители разоблачили агента ФСБ в столичной энергокомпании, который сливал врагу координаты резервов и генераторов, чтобы обесточить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ разоблачила агента российских спецслужб в одной из ведущих энергетических компаний страны. ИТ-специалиста задержали на Киевщине, он наводил дроны РФ на критическую инфраструктуру столицы.
Агент должен был слить координаты подземных центров резервного копирования данных, которые обеспечивают бесперебойную работу энергосистемы Украины.
Российские спецслужбы надеялись получить геолокации газотурбинных генераторов, обеспечивающих альтернативное питание Киева, если рашисты попадут по электроподстанциям.
СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала преступления и провела задержание. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Как установило следствие, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял одну из запрещенных прокремлевских партий в Украине, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года родственнику заочно объявили подозрение за государственную измену.
На основании доказательств СБУ сообщила подозрение ІТ-специалисту по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ. Предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.
Также СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачила российского агента в подразделении беспилотных систем. Военнослужащий, проходивший службу на восточном фронте, шпионил для ФСБ, передавая врагу критически важную информацию.
Кроме того, СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.