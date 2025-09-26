ua en ru
Наводив дрони, щоб залишити Київ без світла: СБУ затримала "крота" в енергокомпанії

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 13:34
Наводив дрони, щоб залишити Київ без світла: СБУ затримала "крота" в енергокомпанії Фото: ІТ-спеціаліст співпрацював з ФСБ для знеструмлення Києва (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

Правоохоронці викрили агента ФСБ у столичній енергокомпанії, який зливав ворогу координати резервів та генераторів, щоб знеструмити Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ викрила агента російських спецслужб в одній із провідних енергетичних компаній країни. ІТ-фахівця затримали на Київщині, він наводив дрони РФ на критичну інфраструктуру столиці.

Агент мав злити координати підземних центрів резервного копіювання даних, які забезпечують безперебійну роботу енергосистеми України.

Геолокації генераторів і технологічні сховища

Російські спецслужби сподівались отримати геолокації газотурбінних генераторів, що забезпечують альтернативне живлення Києва, якщо рашисти влучать по електропідстанціях.

СБУ завчасно викрила агента, задокументувала злочини та провела затримання. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Що відомо про посередника ФСБ

Як встановило слідство, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював одну з заборонених прокремлівських партій в Україні, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року родичу заочно оголосили підозру за державну зраду.

На підставі доказів СБУ повідомила підозру ІТ-фахівцю за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці затримали "крота" в українській енергокомпанії (СБУ)

Спецоперації СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ. Зрадник займався підготовкою координат для подальшої масованої ракетно-дронової атаки по авіаційній інфраструктурі України. Ворога цікавили оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Також СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрила російського агента у підрозділі безпілотних систем. Військовослужбовець, що проходив службу на східному фронті, шпигував для ФСБ, передаючи ворогу критично важливу інформацію.

Окрім того, СБУ викрила "крота", який працював на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Агент коригував ворожий вогонь по українських військах на Краматорському напрямку, а також збирав інформацію.

Київ Служба безпеки України ФСБ
