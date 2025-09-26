Наводил дроны, чтобы оставить Киев без света: СБУ задержала "крота" в энергокомпании
Правоохранители разоблачили агента ФСБ в столичной энергокомпании, который сливал врагу координаты резервов и генераторов, чтобы обесточить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ разоблачила агента российских спецслужб в одной из ведущих энергетических компаний страны. ИТ-специалиста задержали на Киевщине, он наводил дроны РФ на критическую инфраструктуру столицы.
Агент должен был слить координаты подземных центров резервного копирования данных, которые обеспечивают бесперебойную работу энергосистемы Украины.
Геолокации генераторов и технологические хранилища
Российские спецслужбы надеялись получить геолокации газотурбинных генераторов, обеспечивающих альтернативное питание Киева, если рашисты попадут по электроподстанциям.
СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала преступления и провела задержание. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Что известно о посреднике ФСБ
Как установило следствие, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял одну из запрещенных прокремлевских партий в Украине, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года родственнику заочно объявили подозрение за государственную измену.
На основании доказательств СБУ сообщила подозрение ІТ-специалисту по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Спецоперации СБУ
Напомним, СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ. Предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.
Также СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачила российского агента в подразделении беспилотных систем. Военнослужащий, проходивший службу на восточном фронте, шпионил для ФСБ, передавая врагу критически важную информацию.
Кроме того, СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.