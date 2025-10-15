Наводив авіабомби на ЗСУ та штурмовиків поліції: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала у Донецькій області агента ФСБ, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Національної поліції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
На замовлення ФСБ підозрюваний коригував ракетно-бомбові та дронові атаки армії РФ по Краматорську та його околицях.
За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті.
Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки. Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя та боєприпаси українських військ.
Щоб розвідати "потрібні" об’єкти, ФСБ завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника. На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше стало відомо, що СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту.
Також нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.
В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Крім того, Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.