Наводил авиабомбы на ВСУ и штурмовиков полиции: СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала российского агента в Донецкой области (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции ВСУ и штурмовиков Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По заказу ФСБ подозреваемый корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки армии РФ по Краматорску и его окрестностям.

Подробности дела

По координатам этого фигуранта оккупанты надеялись ударить по запасным командным пунктам и логистическим складам ВСУ и штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции, которые воюют на восточном фронте.

Для выполнения вражеского задания агент обходил территорию громады и обозначал на картах объекты с наибольшим сосредоточением личного состава и военной техники. Также он фиксировал адреса зданий и закрытых территорий, где, по его мнению, могли храниться оружие и боеприпасы украинских войск.

Что известно о подозреваемом

Чтобы разведать "нужные" объекты, ФСБ завербовала 52-летнего местного безработного. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеского соратника. На финальном этапе спецоперации агента задержали. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Разоблачение агентов РФ

Ранее стало известно, что СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.

Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

