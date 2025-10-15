Наводил авиабомбы на ВСУ и штурмовиков полиции: СБУ задержала российского агента

По заказу ФСБ подозреваемый корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки армии РФ по Краматорску и его окрестностям.

Подробности дела

По координатам этого фигуранта оккупанты надеялись ударить по запасным командным пунктам и логистическим складам ВСУ и штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции, которые воюют на восточном фронте.

Для выполнения вражеского задания агент обходил территорию громады и обозначал на картах объекты с наибольшим сосредоточением личного состава и военной техники. Также он фиксировал адреса зданий и закрытых территорий, где, по его мнению, могли храниться оружие и боеприпасы украинских войск.

Что известно о подозреваемом

Чтобы разведать "нужные" объекты, ФСБ завербовала 52-летнего местного безработного. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеского соратника. На финальном этапе спецоперации агента задержали. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.