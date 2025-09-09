Наводили ударні дрони на Одесу та Кіровоградщину: СБУ затримала агентів ФСБ

Зловмисниками виявилися двоє жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Обидва фігуранти були завербовані ворогом через месенджери.

Що відомо про затриманих

Серед затриманих – 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім "злив" ФСБ локації підрозділу, в якому проходив службу. Крім цього, він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту.

Після повернення до Одеської області агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати агресору нові розвіддані.

Ще один російський агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог. При обшуках у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.