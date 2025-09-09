ua en ru
Наводили ударні дрони на Одесу та Кіровоградщину: СБУ затримала агентів ФСБ

Вівторок 09 вересня 2025 13:44
Наводили ударні дрони на Одесу та Кіровоградщину: СБУ затримала агентів ФСБ Фото: агенти РФ наводили ударні дрони на Одесу та Кіровоградщину (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували ракетно-дронові атаки росіян по Одеській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Обидва фігуранти були завербовані ворогом через месенджери.

Що відомо про затриманих

Серед затриманих – 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім "злив" ФСБ локації підрозділу, в якому проходив службу. Крім цього, він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту.

Після повернення до Одеської області агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати агресору нові розвіддані.

Ще один російський агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог. При обшуках у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

Також нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Крім того, Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

Одеса ФСБ Кіровоградська область Служба безпеки України
