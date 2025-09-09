ua en ru
Наводили ударные дроны на Одессу и Кировоградскую область: СБУ задержала агентов ФСБ

Вторник 09 сентября 2025 13:44
Наводили ударные дроны на Одессу и Кировоградскую область: СБУ задержала агентов ФСБ Фото: агенты РФ наводили ударные дроны на Одессу и Кировоградщину (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали ракетно-пушечные атаки россиян по Одесской и Кировоградской областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Злоумышленниками оказались двое жителей Одесской области, которые действовали порознь, но имели одного общего куратора. Оба фигуранта были завербованы врагом через мессенджеры.

Что известно о задержанных

Среди задержанных - 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть на Кировоградщине, а затем "слил" ФСБ локации подразделения, в котором проходил службу. Кроме этого, он прислал оккупантам координаты штаба, учебных полигонов и маршрутов движения Сил обороны в направлении фронта.

После возвращения в Одесскую область агент пытался устроиться разнорабочим на оборонный завод. Там он также планировал собирать и передавать агрессору новые разведданные.

Еще один российский агент - 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал ФСБ направления передвижения и боевые позиции мобильных огневых групп ПВО во время воздушных тревог. При обысках у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ в Украине

Напомним, ранее СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.

Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

