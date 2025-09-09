Наводили ударные дроны на Одессу и Кировоградскую область: СБУ задержала агентов ФСБ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали ракетно-пушечные атаки россиян по Одесской и Кировоградской областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Злоумышленниками оказались двое жителей Одесской области, которые действовали порознь, но имели одного общего куратора. Оба фигуранта были завербованы врагом через мессенджеры.

Что известно о задержанных

Среди задержанных - 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть на Кировоградщине, а затем "слил" ФСБ локации подразделения, в котором проходил службу. Кроме этого, он прислал оккупантам координаты штаба, учебных полигонов и маршрутов движения Сил обороны в направлении фронта.

После возвращения в Одесскую область агент пытался устроиться разнорабочим на оборонный завод. Там он также планировал собирать и передавать агрессору новые разведданные.

Еще один российский агент - 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал ФСБ направления передвижения и боевые позиции мобильных огневых групп ПВО во время воздушных тревог. При обысках у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.