Наводили ударные дроны на Одессу и Кировоградскую область: СБУ задержала агентов ФСБ
Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали ракетно-пушечные атаки россиян по Одесской и Кировоградской областям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Злоумышленниками оказались двое жителей Одесской области, которые действовали порознь, но имели одного общего куратора. Оба фигуранта были завербованы врагом через мессенджеры.
Что известно о задержанных
Среди задержанных - 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть на Кировоградщине, а затем "слил" ФСБ локации подразделения, в котором проходил службу. Кроме этого, он прислал оккупантам координаты штаба, учебных полигонов и маршрутов движения Сил обороны в направлении фронта.
После возвращения в Одесскую область агент пытался устроиться разнорабочим на оборонный завод. Там он также планировал собирать и передавать агрессору новые разведданные.
Еще один российский агент - 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал ФСБ направления передвижения и боевые позиции мобильных огневых групп ПВО во время воздушных тревог. При обысках у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Разоблачение агентов РФ в Украине
Напомним, ранее СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.
Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.
В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Кроме того, Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.