Наводила ворожі удари по Краматорську: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми

Зрадницю - 54-річну місцеву бібліотекарку - було викрито в жовтні 2024 року на Донеччині. Згідно з матеріалами розслідування, вона наводила комбіновані російські удари по Краматорську та його околицях.

Основними цілями окупантів, по яких агентка допомагала завдавати ударів, були командні пункти ЗСУ, склади з боєприпасами та вогневі позиції української артилерії.

Для отримання розвідданих зловмисниця відвідувала прифронтову місцевість та знімала локації українських військ на телефонну камеру.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за місцем проживання, після чого під час обшуків вилучили в неї смартфон із доказами її співпраці з ФСБ.

Жінку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.