Наводила вражеские удары по Краматорску: агентку ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Предательница - 54-летняя местная библиотекарша - была разоблачена в октябре 2024 года в Донецкой области. Согласно материалам расследования, она наводила комбинированные российские удары по Краматорску и его окрестностям.

Основными целями оккупантов, по которым агентка помогала наносить удары, были командные пункты ВСУ, склады с боеприпасами и огневые позиции украинской артиллерии.

Для получения разведданных злоумышленница посещала прифронтовую местность и снимала локации украинских войск на телефонную камеру.

Сотрудники СБУ задержали предательницу по месту жительства, после чего во время обысков изъяли у нее смартфон с доказательствами ее сотрудничества с ФСБ.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил ей наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.