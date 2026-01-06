Наводила вражеские удары по Краматорску: агентку ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску и окрестностям города, получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Предательница - 54-летняя местная библиотекарша - была разоблачена в октябре 2024 года в Донецкой области. Согласно материалам расследования, она наводила комбинированные российские удары по Краматорску и его окрестностям.
Основными целями оккупантов, по которым агентка помогала наносить удары, были командные пункты ВСУ, склады с боеприпасами и огневые позиции украинской артиллерии.
Для получения разведданных злоумышленница посещала прифронтовую местность и снимала локации украинских войск на телефонную камеру.
Сотрудники СБУ задержали предательницу по месту жительства, после чего во время обысков изъяли у нее смартфон с доказательствами ее сотрудничества с ФСБ.
Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил ей наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Запорожье осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по городу. Ему присудили 15 лет тюрьмы.
Такой же срок получил агент белорусского КГБ на Волыни, который шпионил за украинскими пограничниками.
Кроме того, в Одессе агентка РФ получила 15 лет тюрьмы. Гуляя с 6-летним сыном, женщина фотографировала военные объекты в курортном городе и обозначала их координаты на гугл-картах.
Также бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Он шпионил в пользу страны-агрессора.