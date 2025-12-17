Наводила ворожі ракети і дрони по Сумщині: агентка ФСБ отримала тюремний термін

Агентка ФСБ, яку Служба безпеки України затримала у червні 2024 року на Сумщині, отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram .

Згідно з матеріалами слідства, 60-річна зрадниця наводила по прикордонню російські ракетно-бомбові, артилерійські та дронові удари.

СБУ повідомило, що жінку завербували через родичів, які проживають на території Росії. Агентка отримала від свого куратора завдання зі збору координат для завдання серії атак по північно-східному регіону України.

Серед головних "цілей" для росіян були локації Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти життєзабезпечення.

Фігурантка збирала розвіддані, пересуваючись на громадському транспорті та завуальовано випитувала необхідну їй інформацію у знайомих. Пізніше куратор наказав їй сформувати власну інформаторську мережу з місцевих жителів.

Агентку ФСБ було затримано "на гарячому", коли вона дорозвідувала місцевість поблизу військового об’єкта.

За матеріалами СБУ суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).