Наводив російські удари на склади у Запоріжжі: агент ФСБ отримав 15 років тюрми
Російський агент, який шпигував у Запоріжжі для окупантів, отримав 15 років ув'язнення. Він наводив удари РФ по місцевих складах пально-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.
Суд визнав агента ФСБ винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник був затриманий ще у червні 2024 року. Згідно із результатами розслідування, за завданням росіян він відстежував бази пального у місті, після чого відправляв куратору їхні геолокації.
Крім того, зрадник стежив за інтенсивністю руху та орієнтовною кількістю паливозаправників на території складів, зокрема, тих, які мають військове маркування.
Під час проведення обшуків у помешканні затриманого виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.
Нагадаємо, ще один російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За вказівкою ворога зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони українських військових.
Раніше агента російської воєнної розвідки (ГРУ) засудили до 15 років тюрми. Він коригував удари російських загарбників по Запоріжжю.
На такий же термін засудили російського агента, який зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.
Крім того, у Лозовій на Харківщині затримали російського агента, який збирався підірвати авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зраднику загрожує до 12 років тюрми.