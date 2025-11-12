Наводив російські удари на склади у Запоріжжі: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

Російський агент, який шпигував у Запоріжжі для окупантів, отримав 15 років ув'язнення. Він наводив удари РФ по місцевих складах пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram .

Суд визнав агента ФСБ винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник був затриманий ще у червні 2024 року. Згідно із результатами розслідування, за завданням росіян він відстежував бази пального у місті, після чого відправляв куратору їхні геолокації.

Крім того, зрадник стежив за інтенсивністю руху та орієнтовною кількістю паливозаправників на території складів, зокрема, тих, які мають військове маркування.

Під час проведення обшуків у помешканні затриманого виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.