Наводила вражеские ракеты и дроны по Сумщине: агентка ФСБ получила тюремный срок

Агентка ФСБ, которую Служба безопасности Украины задержала в июне 2024 года на Сумщине, получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

Согласно материалам следствия, 60-летняя предательница наводила по пограничью российские ракетно-бомбовые, артиллерийские и дроновые удары.

СБУ сообщило, что женщину завербовали через родственников, проживающих на территории России. Агентка получила от своего куратора задание по сбору координат для нанесения серии атак по северо-восточному региону Украины.

Среди главных "целей" для россиян были локации Сил обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты жизнеобеспечения.

Фигурантка собирала разведданные, передвигаясь на общественном транспорте и завуалированно выспрашивала необходимую ей информацию у знакомых. Позже куратор приказал ей сформировать собственную информаторскую сеть из местных жителей.

Агентка ФСБ была задержана "на горячем", когда она доразведывала местность вблизи военного объекта.

По материалам СБУ суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).