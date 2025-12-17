ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Наводила вражеские ракеты и дроны по Сумщине: агентка ФСБ получила тюремный срок

Украина, Среда 17 декабря 2025 15:40
UA EN RU
Наводила вражеские ракеты и дроны по Сумщине: агентка ФСБ получила тюремный срок Фото: по материалам СБУ российская агентка была приговорена к лишению свободы (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Агентка ФСБ, которую Служба безопасности Украины задержала в июне 2024 года на Сумщине, получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Согласно материалам следствия, 60-летняя предательница наводила по пограничью российские ракетно-бомбовые, артиллерийские и дроновые удары.

СБУ сообщило, что женщину завербовали через родственников, проживающих на территории России. Агентка получила от своего куратора задание по сбору координат для нанесения серии атак по северо-восточному региону Украины.

Среди главных "целей" для россиян были локации Сил обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты жизнеобеспечения.

Фигурантка собирала разведданные, передвигаясь на общественном транспорте и завуалированно выспрашивала необходимую ей информацию у знакомых. Позже куратор приказал ей сформировать собственную информаторскую сеть из местных жителей.

Агентка ФСБ была задержана "на горячем", когда она доразведывала местность вблизи военного объекта.

По материалам СБУ суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Приговоры российским агентам

Напомним, российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.

Ранее агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал удары российских захватчиков по Запорожью.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Кроме того, 15 лет тюрьмы получил российский агент, который шпионил в Запорожье для оккупантов. Он наводил вражеские удары по местным складам горюче-смазочных материалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Сумская область
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море