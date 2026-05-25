UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Наводила удари по ЗСУ та ховала вдома бойовика: агентку РФ викрили на Донеччині

10:36 25.05.2026 Пн
2 хв
Чим закінчилася спроба окупанта сховатися в прифронтовому місті?
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: СБУ затримала на Донеччині агентку РФ (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ затримала на Донеччині російську коригувальницю та ліквідувала бойовика РФ, який переховувався у її будинку.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Читайте також: СБУ викрила міжнародну групу, яка купувала кораблі для тіньового флоту РФ

"Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Деталі затримання

Як розповіли в СБУ, російський військовий з позивним “Шаман” проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді.

Там він встановив зв’язок із місцевою безробітною, яка надалі переховувала його у своєму будинку.

Далі, як йдеться у повідомленні, рашист залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях.

Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони.

Після цього вона передавала геолокації потенційних “цілей” російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

За даними СБУ, “Шаман” проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідувальну активність ворожої “пари” та провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: на Донеччині СБУ затримала жінку, яка ховала вдома російського бойовика і наводила вогонь на українські позиції (t.me/SBUkr)

Інші викриття агентів РФ

Нагадаємо, раніше серед військових викрили "крота", який працював на російські спецслужби. Зрадник наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

А на початку травня СБУ затримала в Одесі завербованого рецидивіста з Донеччини, який планував убити топ-посадовця Військово-морських сил ЗСУ - замах мав відбутися 9 травня.

Також повідомлялося про викриття майора СБУ зі службовим доступом до секретних баз - вона передавала російській розвідці імена оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниДонецька область