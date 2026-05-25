Наводила удары по ВСУ и прятала дома боевика: агента РФ разоблачили в Донецкой области

10:36 25.05.2026 Пн
2 мин
Чем закончилась попытка оккупанта спрятаться в прифронтовом городе?
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: СБУ задержала в Донецкой области агента РФ (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ задержала в Донецкой области российскую корректировщицу и ликвидировала боевика РФ, который скрывался в ее доме.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Читайте также: СБУ разоблачила международную группу, которая покупала корабли для теневого флота РФ

"Во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки рашист оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен украинскими воинами", - говорится в сообщении.

Детали задержания

Как рассказали в СБУ, российский военный с позывным "Шаман" проник на территорию Лимана для разведки позиций Сил обороны в прифронтовой общине.

Там он установил связь с местной безработной, которая в дальнейшем скрывала его в своем доме.

Далее, как говорится в сообщении, рашист привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам на территории Лимана и его окрестностях.

Для этого фигурантка под видом прогулок обходила местность и разведывала места базирования Сил обороны.

После этого она передавала геолокации потенциальных "целей" российскому боевику, который по рации докладывал своему командованию координаты для обстрела.

По данным СБУ, "Шаман" проходил службу в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа страны-агрессора.

Сотрудники СБУ заблаговременно задокументировали разведывательную активность вражеской "пары" и провели мероприятия по обеспечению безопасности позиций защитников Лимана.

Что грозит

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Донецкой области СБУ задержала женщину, которая прятала дома российского боевика и наводила огонь на украинские позиции (t.me/SBUkr)

Другие разоблачения агентов РФ

Напомним, ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

А в начале мая СБУ задержала в Одессе завербованного рецидивиста из Донецкой области, который планировал убить топ-чиновника Военно-морских сил ВСУ - покушение должно было состояться 9 мая.

Также сообщалось о разоблачении майора СБУ со служебным доступом к секретным базам - она передавала российской разведке имена оперативников и планы контрразведывательных операций.

