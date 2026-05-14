СБУ викрила міжнародну групу, яка купувала кораблі для тіньового флоту РФ

Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке купувало судна в Європі та переправляло їх Росії в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram .

Як працювала схема

Угруповання діяло за такою схемою: учасники - громадяни України та іноземці - підбирали потрібні судна в європейських країнах, займалися їх юридичним оформленням і набирали екіпаж.

Далі кораблі виходили у відкрите море і вимикали навігаційне обладнання. У визначеній точці в нейтральних водах їх таємно передавали російській стороні.

Навіщо Росії ці судна

Росія використовувала отримані кораблі для потреб нафтової галузі - у межах так званого "тіньового флоту".

СБУ зафіксувала, що серед переданих суден - буксири. Їх залучають для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників угруповання, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку і смартфони з доказами.

Йому повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Покарання - до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування щодо інших фігурантів схеми, зокрема громадян третіх країн, триває.