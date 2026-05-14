СБУ викрила міжнародну групу, яка купувала кораблі для тіньового флоту РФ
Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке купувало судна в Європі та переправляло їх Росії в обхід санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Як працювала схема
Угруповання діяло за такою схемою: учасники - громадяни України та іноземці - підбирали потрібні судна в європейських країнах, займалися їх юридичним оформленням і набирали екіпаж.
Далі кораблі виходили у відкрите море і вимикали навігаційне обладнання. У визначеній точці в нейтральних водах їх таємно передавали російській стороні.
Навіщо Росії ці судна
Росія використовувала отримані кораблі для потреб нафтової галузі - у межах так званого "тіньового флоту".
СБУ зафіксувала, що серед переданих суден - буксири. Їх залучають для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.
Співробітники СБУ затримали одного з учасників угруповання, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку і смартфони з доказами.
Йому повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Покарання - до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Розслідування щодо інших фігурантів схеми, зокрема громадян третіх країн, триває.
Раніше ми писали, що попри погрози британського прем'єра Кіра Стармера перехоплювати підсанкційні судна, 184 кораблі РФ здійснили 238 рейсів через британські води - жодного затримання так і не відбулося.
Багато країн запровадили жорсткі санкції проти тіньового флоту РФ, затримує кораблі.
Водночас Естонія офіційно відмовилася від силових затримань у Балтійському морі, пояснюючи це критично високим ризиком військового зіткнення з Росією.