Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідників

15:54 12.05.2026 Вт
2 хв
Яку інформацію ворог отримував від неї?
aimg Олена Чупровська
Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідників
Майор Служби безпеки України зі службовим доступом до секретних баз передавала російській розвідці імена оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Яку інформацію отримував ворог

Жінка мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

  • дані про співробітників СБУ, задіяних в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;
  • інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року офіцер передавала ці відомості через месенджер Telegram.

Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідниківФото: затримали зрадницю з СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

Отримані Росією дані могли бути використані для:

  • ведення розвідувальної та підривної діяльності проти України;
  • організації диверсій;
  • спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Офіцерку затримали 12 травня 2026 року. Їй готують повідомлення про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану - за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Прокурори також клопотатимуть про арешт.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня СБУ затримала в Одесі завербованого рецидивіста з Донеччини, який планував убити топ-посадовця Військово-морських сил ЗСУ - замах мав відбутися 9 травня.

А ще раніше контррозвідка затримала на Донеччині агента ГРУ, який наводив авіабомби на позиції українських військових у районі Краматорська.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
