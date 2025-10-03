Наводила удари на лікарні Слов'янська: СБУ затримала 53-річну продавчиню магазина

СБУ на Донеччині затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки. Поплічницею росіян виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, жінка готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку.

Як встановило слідство, ворожою поплічницею виявилася 53-річна продавчиня магазину у прифронтовому Слов’янську, яка чекала на повну окупацію регіону.

У поле зору російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, жінка потрапила, коли "зливала" наслідки ворожих "прильотів" по місту у Telegram-канали.

"Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони", - розповіли в СБУ.

Щоб отримати таку інформацію, вона "втемну" випитувала її у знайомих та свого чоловіка - водія швидкої меддопомоги.

Крім цього, дорогою на роботу фігурантка намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ, а потім передавала ці координати куратору у своєму агентурному "звіті".

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ.

Що загрожує

Правоохоронці оголосили їй про підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: ворожою агенткою виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська(t.me/SBUkr)