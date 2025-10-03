У Миколаєві затримали агентурну пару РФ: шпигували за оборонним заводом (фото)

Служба безпеки України викрила у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка збирала дані про оборонний завод. Жінка-агентка разом зі своїм співмешканцем намагалися передати окупантам секретну інформацію, проте їх викрили на початковому етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з міністром оборони України Денисом Шмигалем запобігла агентурному проникненню РФ до одного з провідних оборонних заводів на півдні нашої держави.

За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку РФ, яка намагалась здобути для окупантів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону.

Як встановило розслідування, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця - співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює з оборонним заводом у Миколаєві, окупанти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні.

Для цього жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.

Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства.

Утім, агентка не встигла "прозвітувати" окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ.

Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із доказами її контактів зі "зв’язковим" - Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який у Донецьку працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.