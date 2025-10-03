ua en ru
Наводила удары на больницы Славянска: СБУ задержала 53-летнюю продавщицу магазина

Пятница 03 октября 2025 13:52
UA EN RU
Наводила удары на больницы Славянска: СБУ задержала 53-летнюю продавщицу магазина Фото иллюстративное: СБУ в Донецкой области задержала еще одну агентку российской военной разведки (SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

СБУ в Донецкой области задержала еще одну агентку российской военной разведки. Пособницей россиян оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, женщина готовила координаты для авиационных атак РФ на Краматорском направлении.

Как установило следствие, вражеской приспешницей оказалась 53-летняя продавщица магазина в прифронтовом Славянске, которая ждала полной оккупации региона.

В поле зрения российской военной разведки, более известной как ГРУ, женщина попала, когда "сливала" последствия вражеских "прилетов" по городу в Telegram-каналы.

"После вербовки агент начала искать медучреждения, где лечились и проходили реабилитацию раненые воины Сил обороны", - рассказали в СБУ.

Чтобы получить такую информацию, она "втемную" выспрашивала ее у знакомых и своего мужа - водителя скорой медпомощи.

Кроме этого, по дороге на работу фигурантка пыталась выявить места расположения укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск, а затем передавала эти координаты куратору в своем агентурном "отчете".

Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации врагу и задержали агента. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с российским ГРУ.

Что грозит

Правоохранители объявили ей о подозрении по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения). агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Наводила удары на больницы Славянска: СБУ задержала 53-летнюю продавщицу магазинаФото: вражеской агенткой оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска(t.me/SBUkr)

Другие разоблачения агентов РФ в Украине

Напомним, недавно в Николаеве задержали вражескую агентурную пару, которая собирала данные об оборонном заводе.

Женщина-агент вместе со своим сожителем пытались передать оккупантам секретную информацию, однако их разоблачили на начальном этапе.

Также известно, что в Днепре СБУ задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.

А в Киеве разоблачили 36-летнюю агентку ФСБ, которая изучала систему охраны админзданий Сил обороны. Ее задачей было подготовить новые удары по столице.

