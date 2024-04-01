Наводила російські ракети на Харків: СБУ затримала працівницю дитсадочку

Правоохоронці затримали зрадницю, яка працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисницею, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову, виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала загарбникам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі.

Для наведення ворожого вогню жінка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

На підставі агентурного "звіту" окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Небезпеку від дій агентки усунули

Працівники СБУ викрили ворожу агентку на початковому етапі її шпигунства.

Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

Надалі зловмисницю затримали у власному помешканні.

Завербована ще одним зрадником

Виявилось, що жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Наразі їй повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.