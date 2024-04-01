Наводила российские ракеты на Харьков: СБУ задержала работницу детсада
Правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленницей, корректировавшей ракетно-дроновые удары по Харькову, оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала захватчикам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре.
Для наведения вражеского огня женщина получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.
Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.
Затем полученные сведения агентка мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах.
На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.
Опасность от действий агентки устранили
Сотрудники СБУ разоблачили вражескую агентку на начальном этапе ее шпионажа.
Также тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.
В дальнейшем злоумышленницу задержали в собственном доме.
Завербована еще одним предателем
Оказалось, что женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.
Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.
В настоящее ей сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержание предателей в Украине
Недавно правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.