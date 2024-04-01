ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наводила российские ракеты на Харьков: СБУ задержала работницу детсада

Харьков, Понедельник 01 апреля 2024 10:26
UA EN RU
Наводила российские ракеты на Харьков: СБУ задержала работницу детсада Фото: СБУ задержала российскую агентку в Харькове (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленницей, корректировавшей ракетно-дроновые удары по Харькову, оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала захватчикам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре.

Для наведения вражеского огня женщина получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.

Затем полученные сведения агентка мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах.

На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Опасность от действий агентки устранили

Сотрудники СБУ разоблачили вражескую агентку на начальном этапе ее шпионажа.

Также тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

В дальнейшем злоумышленницу задержали в собственном доме.

Завербована еще одним предателем

Оказалось, что женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

В настоящее ей сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание вражеской агентки и изъяты доказательства ее сотрудничества с РФ (t.me/SBUkr)

Задержание предателей в Украине

Недавно правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ