Наводила російські авіабомби на Сумську область: правоохоронці затримали агентку ФСБ

Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка готувала серію повітряних ударів по Сумській області, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби СБУ та Офісу Генерального прокурора .

"У результаті комплексних заходів затримано агентку ФСБ, яка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб", - зазначають у СБУ.

Повідомляється, що основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України.

Шпигувала за українськими силами оборони

Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті та направити відповідний "звіт" окупантам.

Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони.

Для цього російська агентка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість та приховано фіксувала "потрібні" об’єкти на камеру власного телефону.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку", - повідомили у Службі Безпеки.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу, озброєння та боєприпасів українських військ на території регіону.

Ідеологічна прихильниця РФ

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась жителька селища Велика Писарівка Охтирського району, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи.

Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ і згодом була завербована ворожою спецслужбою.

Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу рашистами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумської області.

Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони.

Підозра та ймовірний термін

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.