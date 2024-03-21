Шпигувала за СБУ та коригувала удари по Запоріжжю: правоохоронці затримали агентку РФ
Правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Агентка ФСБ намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.
Шпигувала за СБУ та наводила удари
"Встановлено, що на замовлення ФСБ РФ фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби", - зазначають у відомстві.
Надалі ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.
Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.
Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.
Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.
Використовувала знайомих
Також агентка ФСБ "втемну" використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.
За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах. Втім правоохоронці запобігли даному розвиткові подій та оперативно затримали агентку РФ.
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.
Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.
Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі та приймала "звіти" про виконані завдання.
Наразі затриманій повідомлено про підозру. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нещодавні затримання агентів РФ
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ на Миколаївщині із допомогою дронів. Його затримала СБУ.
Крім того, правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "ексрегіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.
Напередодні ми писали, що правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ. Зрадник намагався отруїти командування ЗСУ у Запорізькій області.
Днями стало відомо про те, як СБУ затримала рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
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