Шпигувала за СБУ та коригувала удари по Запоріжжю: правоохоронці затримали агентку РФ

Правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Агентка ФСБ намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

Шпигувала за СБУ та наводила удари

"Встановлено, що на замовлення ФСБ РФ фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби", - зазначають у відомстві.

Надалі ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

Використовувала знайомих

Також агентка ФСБ "втемну" використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах. Втім правоохоронці запобігли даному розвиткові подій та оперативно затримали агентку РФ.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.

Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі та приймала "звіти" про виконані завдання.

Наразі затриманій повідомлено про підозру. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.