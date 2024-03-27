Готували удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ: затримано агентів ФСБ

Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ. Вони готували ракетні обстріли Київської телевежі, підрозділів Генерального штабу ЗСУ та об'єктів енергетики у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів фсб. Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах", - повідомили у відомстві.

За даними СБУ, у зоні особливої уваги агентів були "армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ".

Працювали під прикриттям та шпигували

"Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони", - розповіли у спецслужбі.

Інший фігурант - збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону

"За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для ухвалення рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі", - повідомили у СБУ.

Правоохоронці своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів. Під час спецоперації обох зловмисників було затримано "на гарячому", коли ті шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

Завербували нещодавно

За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.

Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області, зазначили у СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статею ККУ. Їм загрожує довічне ув’язнення.