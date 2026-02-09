Зробіть це негайно: ТЦК звернувся до чоловіків із правом на відстрочку
Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку від служби, але досі її не отримав, то варто зробити це негайно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу комунікацій Вінницького обласного ТЦК та СП.
Читайте також: "Резерв+" оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАПу.
У ТЦК зазначають, що факт наявності права на відстрочку не означає, що вона вже чинна.
"Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали - варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відстрочка вже діє", - йдеться в заяві.
Як отримати відстрочку
Отримати відстрочку від мобілізації можна через застосунок "Резерв+", що швидко та зручно.
Або звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у вашому місті.
Порядок оформлення
Автоматичне продовження. Якщо є підстава, додаткових дій не потрібно - система оновить відстрочку сама.
Нова заява. Треба обрати один зі способів:
- через застосунок "Резерв+" онлайн і швидко;
- через ЦНАП - якщо не користуєтеся смартфоном або підстава ще не оцифрована.
Перевірка даних
Перевірити актуальність своїх даних можна у державних реєстрах. Якщо система не знайде підтвердження підстави, автоматичного продовження відстрочки не буде.
Чому це важливо
Раніше, щоб продовжити відстрочку від служби, потрібно було збирати документи, особисто відвідувати ТЦК, стояти в черзі та чекати на розгляд понад тиждень. Процедуру доводилося повторювати кожні 90 днів.
Зараз у більшості випадків - близько 90% - усе відбувається автоматично: підстави перевіряються через державні реєстри, відстрочка продовжується без додаткових заяв чи довідок, а підтвердження з’являється у застосунку "Резерв+". Лише у решті випадків документи подають через ЦНАП.
Хто з правом на відстрочку підлягає автопродовженню:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл;
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
Нагадаємо, що в Міноборони розповіли, хто має право на відстрочку і коли її можуть забрати.
Додамо, раніше адвокат в коментарі РБК-Україна розповіла, чи можуть військовозобов’язаних, які вже мають офіційно оформлену відстрочку, відправляти на ВЛК.
Також ми повідомляли, що вирішили у Верховній Раді щодо законопроєкту №13574, який, серед іншого, передбачав втрату відстрочки від мобілізації для студентів, які розпочали навчання після 25 років.