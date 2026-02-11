ua en ru
"Намеренно нанес себе повреждения": ТЦК в Одессе отреагировал на фото окровавленного мужчины

Украина, Среда 11 февраля 2026 13:49
"Намеренно нанес себе повреждения": ТЦК в Одессе отреагировал на фото окровавленного мужчины Иллюстративное фото: ТЦК в Одессе отреагировал на фото окровавленного мужчины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Одесский ТЦК и СП обнародовал официальную позицию относительно инцидента, который вызвал резонанс в соцсетях. Речь о событиях, произошедших 9-10 февраля в городе во время проверки военно-учетных документов у мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Проверка документов и сопровождение в ТЦК

Как отмечают в ТЦК и СП, 9 февраля во время мероприятий по оповещению совместная группа в составе военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции остановила гражданина для проверки документов.

Во время проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП).

После разъяснения правового статуса гражданину предложили проехать в подразделение ТЦК и СП для уточнения данных. По предварительной информации, он согласился на сопровождение добровольно.

Инцидент по прибытии в подразделение

"По прибытии к месту назначения гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес себе телесные повреждения", - говорят в ТЦК.

Учитывая его психоэмоциональное состояние и травму головы военнослужащие оказали первую помощь и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение.

Повторное проявление агрессии в больнице

В ТЦК и СП также сообщили, что 10 февраля во время пребывания в больнице пациент повторно проявил агрессию, что, по оценке медиков, представляло угрозу для окружающих.

В связи с этим было принято решение о его изоляции в специальном помещении. Отмечается, что эти факты зафиксированы в медицинской документации и подтверждаются свидетельствами очевидцев.

Что известно о ситуации с собакой

Отдельно в ТЦК прокомментировали информацию о якобы неподобающем обращении с собакой мужчины. Там отметили, что эти утверждения являются манипулятивными.

По их данным, животному обеспечили уход и питание на территории подразделения, а утром 10 февраля собаку в удовлетворительном состоянии передали родственникам владельца.

Служебная проверка

Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициировало служебную проверку для предоставления правовой оценки действиям всех участников события.

Позиция ТЦК

В центре также призвали общественность отличать проверенные факты от манипуляций и отметили, что соблюдение правил воинского учета во время военного положения является конституционной обязанностью, а нарушение законодательства влечет за собой персональную ответственность.

Скандал с ТЦК в Одессе

Стоит напомнить, что несколько недель назад в сети появилось видео конфликта в Одессе с участием представителей ТЦК и полиции. Тогда в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что группа оповещения пыталась задержать гражданина, который находится в розыске, за нарушение правил воинского учета.

Однако из-за отказа мужчины предоставить документы военные применили физическую силу.

