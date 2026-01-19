Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військоматі ініціювали службову перевірку

У мережі з'явилось відео за участі військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і працівників Національної поліції. У ТЦК заявили, що подія вже стала предметом службової перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Що сталося на Софіївській в Одесі

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, у зазначений день група оповіщення одного з районних ТЦК діяла за викликом працівників Національної поліції.

Метою було складання адміністративних матеріалів щодо громадянина, який, за інформацією поліції, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Усі дії, наголошують у відомстві, відбувалися в присутності поліцейських.

Чому застосували фізичний вплив

Під час перевірки чоловікові запропонували надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу й уточнення облікових даних. За даними ТЦК, громадянин відмовився виконувати законні вимоги та чинив спротив.

Фізичний вплив, як зазначають у відомстві, застосовувався виключно для припинення протиправних дій і забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів.

У ТЦК спростували інформацію про "викрадення"

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація про «викрадення» чоловіка або його доставлення «в невідомому напрямку» не відповідає дійсності.

Водночас твердження про умисне побиття, пошкодження транспортного засобу чи перевищення службових повноважень потребують окремої перевірки.

Розпочато службову перевірку

За фактом інциденту ініційовано службову перевірку. У її межах буде надано правову оцінку діям усіх учасників події з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складених Національною поліцією.

У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. У ТЦК наголосили, що не толерують жодних проявів неправомірної поведінки або перевищення повноважень.

У відомстві звернулися до громадян

Одеський обласний ТЦК та СП закликав громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації та запевнив у відкритості до об’єктивного й неупередженого з’ясування всіх обставин події.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше в Одесі суд заарештував трьох працівників ТЦК та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар у розмірі 6 тисяч доларів за "вирішення питання" з мобілізацією.

Київський районний суд Одеси обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За версією слідства, фігуранти незаконно позбавили волі чоловіка, силоміць посадили його до автобуса та возили містом, паралельно вимагаючи гроші.