Навколо Одеси будують кругову оборону: військові пояснили мету

11:30 26.05.2026 Вт
Навколо Одеси зводять багатокілометрові рови і загородження - до чого готується місто?
aimg Олена Чупровська
Фото: Рови і "зуби дракона" по периметру: як Одесу готують до кругової оборони (facebook com MinistryofDefence UA)

Довкола Одеси зводять повноцінну систему захисту від ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" повідомило, що довкола Одеси зводять повноцінну систему захисту. Йдеться про превентивні заходи на випадок будь-якого розвитку подій.

Що саме будують

По всьому периметру міста тривають масштабні інженерні роботи. Зокрема зводять:

  • протитанкові рови завдовжки в кілька кілометрів;
  • бліндажі;
  • загородження з колючого дроту;
  • "зуби дракона" - бетонні блоки, що перешкоджають руху техніки.

В Одеській військовій адміністрації наголошують: це не реакція на конкретну загрозу, а завчасна підготовка. Мета - мати готову лінію захисту до того, як вона може знадобитися.

Нагадаємо, за даними ISW, Росія та Білорусь нещодавно провели спільні ядерні навчання, відпрацювавши переміщення боєприпасів і запуски ракет. Аналітики вважають, що Кремль дедалі активніше використовує білоруську територію у своїх військових цілях.

Тим часом РБК-Україна повідомляло: під час масованого удару в ніч на 24 травня Росія могла запустити одразу дві ракети "Орєшнік", одна з яких вийшла з ладу й впала на окуповану Донецьку область.

