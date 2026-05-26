Вокруг Одессы строят круговую оборону: военные объяснили цель

11:30 26.05.2026 Вт
2 мин
Вокруг Одессы возводят многокилометровые рвы и заграждения - к чему готовится город?
aimg Елена Чупровская
Фото: Рвы и "зубы дракона" по периметру: как Одессу готовят к круговой обороне (facebook com MinistryofDefence UA)

Вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты от врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" сообщило, что вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты. Речь идет о превентивных мерах на случай любого развития событий.

Что именно строят

По всему периметру города продолжаются масштабные инженерные работы. В частности возводят:

  • противотанковые рвы длиной в несколько километров;
  • блиндажи;
  • заграждения из колючей проволоки;
  • "зубы дракона" - бетонные блоки, препятствующие движению техники.

В Одесской военной администрации отмечают: это не реакция на конкретную угрозу, а заблаговременная подготовка. Цель - иметь готовую линию защиты до того, как она может понадобиться.

Напомним, по данным ISW, Россия и Беларусь недавно провели совместные ядерные учения, отработав перемещение боеприпасов и запуски ракет. Аналитики считают, что Кремль все активнее использует белорусскую территорию в своих военных целях.

Тем временем РБК-Украина сообщало: во время массированного удара в ночь на 24 мая Россия могла запустить сразу две ракеты "Орешник", одна из которых вышла из строя и упала на оккупированную Донецкую область.

