Навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО, - ЗМІ

13:39 09.05.2026 Сб
2 хв
Схоже, російську столицю намагаються захистити від українських дронів і ракет
aimg Тетяна Степанова
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Навколо Москви почали споруджувати ще одне "кільце" з позицій ППО, зокрема із зенітно-ракетних комплексів "Панцир" на вежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

"Радіо Свобода" з’ясувало це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки Московської області та сусідніх областей.

На першу вежу нового "кільця" журналісти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО біля міста Кашира у Московській області.

Наразі кількість систем ППО, якими оточили Москву з 2023 року, перевищила 100 одиниць.

Фото: навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО ("Радіо Свобода")

Водночас незадовго до 9 травня резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах".

Раніше пошуковик "Яндекс" блюрив на супутниковій карті лише військові об'єкти та підприємства ВПК.

Фото: резиденцію Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах" ("Радіо Свобода")

Як відомо, за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить Аліна Кабаєва з його синами, оточили більш як 25 системами ППО.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, за п’ять днів до параду, вночі 4 травня, безпілотник атакував Москву. Вибух пролунав за 6 кілометрів від Кремля - на вулиці Мосфільмівській.

Постраждалих немає. Мер міста Сергій Собянін підтвердив факт атаки. Одночасно дрони фіксували і в небі над Самарою.

7 травня у Московській області місцеві жителі повідомляли про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

