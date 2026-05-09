Навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО, - ЗМІ

"Радіо Свобода" з’ясувало це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки Московської області та сусідніх областей.

На першу вежу нового "кільця" журналісти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО біля міста Кашира у Московській області.

Наразі кількість систем ППО, якими оточили Москву з 2023 року, перевищила 100 одиниць.

Фото: навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО ("Радіо Свобода")

Водночас незадовго до 9 травня резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах".

Раніше пошуковик "Яндекс" блюрив на супутниковій карті лише військові об'єкти та підприємства ВПК.

Фото: резиденцію Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах" ("Радіо Свобода")

Як відомо, за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить Аліна Кабаєва з його синами, оточили більш як 25 системами ППО.