Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО, - СМИ

13:39 09.05.2026 Сб
2 мин
Похоже, российскую столицу пытаются защитить от украинских дронов и ракет
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Вокруг Москвы начали сооружать еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в частности из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

"Радио Свобода" выяснило это с помощью OSINT-энтузиастов, изучая спутниковые снимки Московской области и соседних областей.

На первую башню нового "кольца" журналисты наткнулись еще 16 февраля, когда им удалось геолоцировать фото следа от ракеты ПВО возле города Кашира в Московской области.

Сейчас количество систем ПВО, которыми окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.

Фото: вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО ("Радио Свобода")

В то же время незадолго до 9 мая резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах".

Ранее поисковик "Яндекс" блюрил на спутниковой карте только военные объекты и предприятия ВПК.

Фото: резиденцию Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах" ("Радио Свобода")

Как известно, за несколько лет валдайскую резиденцию Путина, где много времени проводит Алина Кабаева с его сыновьями, окружили более 25 системами ПВО.

Атаки дронов на Москву

Напомним, за пять дней до парада, ночью 4 мая, беспилотник атаковал Москву. Взрыв прогремел в 6 километрах от Кремля - на улице Мосфильмовской.

Пострадавших нет. Мэр города Сергей Собянин подтвердил факт атаки. Одновременно дроны фиксировали и в небе над Самарой.

7 мая в Московской области местные жители сообщали о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

